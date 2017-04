«The Leftovers» s'acomiada amb la tercera temporada

Va començar amb una inexplicable desaparició i després es va convertir en un torrent d'emocions catàrtiques. The Leftovers, una de les sèries més trencadores de l'actualitat, s'acomiada amb la seva tercera temporada consolidada com una desoladora exploració sobre el dolor i l'angoixa. Amb el segell de Damon Lindelof, un dels cervells darrere de Lost, la sèrie protagonitzada per Justin Theroux, Liv Tyler i Carrie Coon diu adeu amb vuit nous capítols, el primer dels quals s'emetrà a Espanya aquesta nit a Movistar +. «És un final completament diferent del que jo podia anticipar. L'has de veure per entendre el que vull dir», va avançar fa uns dies Justin Theroux en una trobada amb els mitjans a Los Angeles.



Tot i que la misteriosa premissa de The Leftovers arrencava amb la sobtada desaparició del 2% de la població mundial, aquesta sèrie no apunta a la lògica cerebral de resoldre cada un dels enigmes de la seva narració sinó que aspira a retratar els seus personatges en un viatge als sentiments més purs: amor, fe, solitud, confusió, tristesa i dolor. «Prenem molts riscos en la temporada final. Volíem que la sèrie fos emocionalment autèntica i crec que és el que vam aconseguir», va dir Damon Lindelof, el creador d'aquesta producció.



Després de dues temporades enquadrades en pobles de Nova York i Texas, The Leftovers es desplaça fins a Austràlia en la seva tercera tanda d'episodis. «Sento que hi ha una energia a Austràlia. Vam fer gran part del rodatge a Melbourne, però pots conduir com una mitja hora des d'aquí i et preguntes: on sóc? És difícil tenir aquesta sensació en la majoria de ciutats als Estats Units», va indicar Lindelof.



Malgrat que The Leftovers arrossega una audiència molt modesta, la crítica s'ha rendit davant d'una sèrie molt especial amb una posada en escena impecable i amb una selecció musical audaç més enllà de la delicada banda sonora composta per Max Richter. «Acabar una sèrie és com perdre algú, és gairebé com un funeral, excepte pel fet que Nora m'ha ensenyat molt sobre ser una dona en la trentena. Ella es defensa a si mateixa d'una manera que a mi no em van explicar», va dir Carrie Coon, una de les grans revelacions de The Leftovers .