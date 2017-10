El canal The CW prepara «Dead Inside», una sèrie policíaca i de ciència-ficció

La cadena nord-americana The CW treballa en una sèrie de gènere policíac, amb tocs de ciència-ficció, que es titularà Dead Inside. Segons informa el portal FormulaTV, la ficció narrarà la història d'una policia de patrulla que no rendeix tant com se li exigeix, amb un germà, també policia i molt resolutiu, que per la vida en una explosió sobtada. Ella, que ha sobreviscut a l'explosió, comença a veure l'esperit del seu germà i això canvia completament la seva vida, res tornarà a ser com abans a partir d'aquest moment. Junts, començaran a resoldre crims tant de gent vivent com d'aquells que ja estan morts.

Segons la mateixa informació, el projecte es troba en mans de la guionista Katie Lovejoy, creadora de sèries com Miranda's Rights i Ben Lawrence, creador de títols com Scrubs o Cougar Town. Per ara no s'han donat a conèixer gaires més detalls sobre aquesta nova producció que vol aprofitar el bon moment que viu el gènere policíac. En els pròxims mesos es podrien avançar els noms dels actors que donaran vida als dos agents de la policia.