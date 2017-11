Amazon prepara un documental sobre el dia a dia del Manchester City

El Manchester City i Amazon Prime, divisió de la companyia nord-americana de comerç electrònic, han signat un acord valorat en una mica més d'11,3 milions d'eurosper a l'emissió d'una sèrie documental sobre el dia a dia del conjunt anglès que entrena Pep Guardiola. Aquesta sèrie «darrere de les càmeres», que s'estrenarà el 2018 i s'emetrà en més de 200 països, seguirà el City durant la present temporada i donarà a conèixer «una visió interna del treball que es realitza dia a dia a la City Football Academy -la ciutat esportiva de l'equip- i en la vida dels futbolistes i l'entrenador», ha informat el club a través d'un comunicat.

«Estem encantats de començar aquesta relació estratègica amb Amazon, una de les companyies líder en àmbit mundial», va explicar Ferran Soriano, director executiu de l'equip blau de Manchester, en la missiva. «Amazon Prime Video és la llar perfecta per a un projecte tan innovador que oferirà una visió autèntica i única de la temporada del Manchester City, cosa que no havia passat mai. Són temps tremendament il·lusionants i tindrem l'oportunitat de compartir-los amb els aficionats al futbol de tot el món», va afegir Soriano.

Amazon Prime, amb títols tan reeixits com The Grand Tour, les finals ATP NextGen i la sèrie All or Nothing, que segueix als Arizona Cardinals ia Los Angeles Rams, de la NFL, i als All Blacks neozelandesos, emetrà aquest nou documental a través de l'aplicació per a televisió, en dispositius mòbils, en aparells amb Fire TV i online.

El documental, que arriba després que el City s'hagi convertit en el primer equip de la Premier League a superar el milió de seguidors a la xarxa social de vídeo YouTube, comptarà amb entrevistes dels jugadors, empleats i directius del club. «Aquesta nova sèrie d'Amazon Prime Original oferirà una extraordinària visió interna del Manchester City, el millor equip de futbol de la Premier League i un dels clubs més il·lusionants i respectats del món, als membres Prime», va declarar, segons el comunicat, Heather Schuster, cap de les produccions sense guió d'Amazon Original.