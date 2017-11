Saúl Craviotto, el més «raret» de tots, guanya «Masterchef»

El concursant «més raret» de Masterchef Celebrity 2, el policia i piragüista Saúl Craviotto, va guanyar la matinada d'ahir el talent show de Televisió Espanyola, i tot i que va dir que ha de «pensar-se molt» tatuar el logo del programa, com va fer amb les seves gestes olímpiques, admet que ha estat una vivència «increïble». «Un tatuatge no sé. Però sí que és veritat que ha estat una experiència molt intensa en la meva vida, ha estat una de les millors que he viscut i que possiblement visqui. Però ja veurem el que fem, cal pensar-s'ho bé», comenta divertit el guanyador del programa.

Craviotto (Lleida, 1984), el menys faranduler de l'elenc d'aquesta segona edició amb famosos de Masterchef, es va imposar davant més de 3,4 milions d'espectadors a l'actriu i còmica Sílvia Abril, després de caure en la primera prova de la vetllada José Corbacho i Patricia Montero. «Vaig gaudir moltíssim amb aquesta lluita, perquè de veritat, de cor, tant la Sílvia com jo estàvem desitjant que tots dos féssim un plat increïble. Els dos volíem fer el millor plat i que guanyés el millor», assegura el policia nacional i piragüista.

Amb un menú inspirat «en les seves terres» -a Lleida, on té família, i a Astúries, on viu fa «mitja vida»-, Craviotto es va emportar el beneplàcit del jurat, format pels cuiners Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz. La seva proposta, que van degustar Martín Berasategui i Quique Dacosta, incloïa un entrant de peix rei amb «pa amb tomàquet», una becada amb poma i nyoqui de blat de moro, i unes postres compostes per crema de fruites de la passió i albercoc, quenelle de gelat de mango i un arbre de xocolata.

L'últim programa de la temporada va tenir la ciutat de Girona com a protagonista, amb la participació dels germans Roca i l'aparició de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, amb una passejada pel Mercat del Lleó inclosa.