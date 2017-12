Els nous episodis de «Homeland» arribaran al canal Showtime el febrer vinent

Showtime ha posat data per a l'estrena de la setena temporada de Homeland. A través d'un trepidant tràiler, que mostra la nova amenaça a la qual s'haurà d'enfrontar Carrie Mathison (Claire Danes) en la nova tanda d'episodis, la cadena ha anunciat que els nous capítols arribaran a tot el món el pròxim 11 de febrer. En la nova temporada es podrà veure com Carrie, que ha deixat la seva feina a la Casa Blanca i s'ha mudat amb la seva germana Maggie (Amy Hargreaves), s'enfronta a nous i apassionants reptes, no sempre fàcils de resoldre.