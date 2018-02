Els treballadors exigeixen la fi de les retallades en una concentració a Sant Joan Despí

Els treballadors de TV3 es van concentrar ahir a la tarda, davant les instal·lacions de Sant Joan Despí, en un acte per demanar que es deixi de retallar a la televisió pública. A la concentració hi van ser presents el fins fa poc corresponsal de TV3 a Buenos Aires, Joan Biosca, a més de representants dels sectors audiovisuals i de Catalunya Ràdio. Els treballadors exigeixen solucions urgents per als problemes de finançament i que es compleixin les promeses fetes durant la campanya electoral d'atendre amb urgència l'impacte del nou IVA en el pressupost de la CCMA.