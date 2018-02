El grup Atresmedia emetrà la sèrie sobre l'assassinat de Gianni Versace en obert

El grup Atresmedia ha comprat els drets d'emissió en obert de la sèrie d'FX Networks, The Assassination of Gianni Versace, segon lliurament de la sèrie American Crime Story, segons informa ahir el portal Formula TV. La producció, que trasllada a la ficció l'assassinat del dissenyador de moda i fundador de la prestigiosa marca que du el seu nom, arribarà a Antena 3 o La Sexta després de fer-ho, el pròxim mes de març, a la plataforma Netflix España. La ficció, que s'està emetent als Estats Units des del passat 18 de gener, està protagonitzada per Édgar Ramírez i compta, en el seu elenc, amb Penélope Cruz, Ricky Martin i Darren Criss.