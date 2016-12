Una bona idea?

rribar a ministre o conseller deu ser el somni inconfessable, tot i que hi ha qui no ho dissimula, de gairebé tots els que es dediquen a la política. Per això ha de ser frustrant que un cop t'han escollit et donin una cartera buida de competències. Això és el que li ha passat a la nova ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que no s'esperava que Rajoy la cridés i que segur que si mai hi havia pensat possiblement hauria fabulat amb un altre destí. Però el fet que les competències en salut estiguin transferides de forma gairebé íntegra a les comunitats autònomes no ha desmotivat la nova ministra, que no para de fer propostes «imaginatives». Entre les últimes hi ha l'anunci d'un programa destinat a incentivar la mobilitat dels estudiants dins d'Espanya o una nova llei de l'alcohol. La ministra reconeix que encara no té clar com regular moltes de les coses que vol modificar –com la publicitat de les begudes alcohòliques– però sí que ha explicat amb tot tipus de detalls com pensa involucrar els pares en les iniciatives per reduir el consum d'alcohol al carrer. Dolors Montserrat, en una recent entrevista a un diari, ha explicat que els menors reincidents hauran d'anar a un curset de rehabilitació acompanyats pels seus tutors i que si es neguen a fer-ho aquests hauran de fer front a multes econòmiques. De debò que no és una innocentada. Reconec que en un primer moment em va semblar una bestiesa però després de donar-hi un parell de voltes he de reconèixer que la iniciativa pot ser efectiva. I és que els especialistes asseguren que per moltes campanyes de sensibilització que es facin, la mesura que més ajuda a reduir els accidents de trànsit és l'increment dels controls i l'enduriment de les sancions. Malauradament.