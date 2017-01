Trump aprova construir el mur

El president dels EUA, Donald Trump, va rubricar una ordre executiva per destinar fons federals a la construcció del mur amb Mèxic, durant una cerimònia celebrada al Departament de Seguretat Nacional. «Hem estat parlant d'això des del principi», va assegurar el mandatari respecte a una de les seves més aclamades promeses electorals en signar el document al costat del recentment confirmat secretari de Seguretat Nacional, el general retirat John Kelly.

Trump va afirmar que la construcció del mur a la frontera amb Mèxic començarà «d´aquí a uns mesos» i que la seva planificació passarà «immediatament, tan aviat com puguem fer-ho físicament», va assegurar el magnat, a més d'insistir que, malgrat que els contribuents nord-americans avancin els fons per a la seva construcció, Mèxic en tornarà «el cent per cent» del cost.

Trump va confirmar que el Govern federal avançarà els fons necessaris per iniciar la construcció, però després els mexicans s'encarregaran de tornar-lo. «Tot se'ns reemborsarà en una data posterior amb qualsevol transacció que fem amb Mèxic. Només li dic que hi haurà un pagament, que succeirà d'alguna manera, potser d´una forma complicada, però el que estic fent és bo per als Estats Units i també serà bo per a Mèxic. Un Mèxic molt estable i molt sòlid», va afirmar.

Preguntat per la negativa del president mexicà, Enrique Peña Nieto, a pagar la factura del mur, Trump va respondre que el mandatari no pot dir una altra cosa. «Ell ha de dir això, ha de dir això», va justificar el magnat novaiorquès.

Paral·lelament, el president dels EUA va ordenar la posada en marxa d´«una gran investigació» sobre el suposat frau electoral que es va produir a les eleccions, una afirmació no avalada fins ara per cap prova i que l'ha enfrontat amb membres del seu propi partit, el Republicà. «Demanaré una gran investigació sobre el frau electoral, incloent-hi els registrats per votar a dos estats, els votants il·legals i, fins i tot, els censats per votar que són morts, i molts d'ells des de fa temps», va dir Trump al seu compte de la xarxa social Twitter. «Depenent dels resultats, enfortirem els nostres procediments de votació», va afegir el magnat a la xarxa social.

En els últims dies, Trump ha defensat que hi va haver entre tres i cinc milions de vots il·legals a les eleccions de novembre que van permetre a l'excandidata demòcrata Hillary Clinton guanyar el vot popular tot i no aconseguir imposar-se al col·legi electoral, que és el sistema que determina qui serà el nou president.

Trump va guanyar el vot electoral a Clinton per 304 a 232, però la demòcrata va aconseguir prop de tres milions de vots populars més que el seu rival, fet que els detractors del magnat immobiliari recorden constantment.

Abans de la seva victòria, Trump ja havia denunciat en múltiples ocasions que les eleccions estaven manipulades en favor de Clinton pel vot massiu de milions d'immigrants indocumentats, a més del sufragi de milions de morts i de persones que exercien el seu dret a dos estats o més. Membres del Partit Republicà, com el president de la Cambra de Representants dels EUA, Paul Ryan, s'han mostrat en desacord amb la teoria de Trump.

Paral·lelament, el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, va negar que l'oficina del president hagi elaborat un esborrany d'ordre executiva per analitzar la reobertura de les presons clandestines de la CIA.