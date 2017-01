Jordi Montenegro, un «àngel» olotí a Fuerteventura

Es diu Jordi Montenegro Soldevila i és un olotí que viu a Fuerteventura, a les Illes Canàries, on treballa com a Policia Local de Pájara, un municipi d´uns 20.000 habitants al centre-oest de l´illa. Des de dimecres, però, és en «Jordi, l´àngel salvador». Així l´han rebatejat després de convertir-se en un heroi per salvar de morir ofegada una dona de 75 anys que havia caigut a un pou d´uns 20 metres de profunditat. I tot, mentre «l´àngel» era fora de servei.

Nascut el 1977, vesteix l´uniforme a Pájara des del febrer del 2014. Abans hi havia arribat de vacances, i va conèixer una jove, ara la seva dona, fet que el va portar a demanar trasllat.

El passat dimecres, tal com recull el diari La Provincia-Diario de Las Palmas (del mateix grup editorial que Diari de Girona), una dona de 75 anys, Dolores C.C, va sortir a caminar pels voltants de casa seva. En un moment donat, li va entrar sorra a la sabata i es va asseure sobre les fustes que tapaven un pou. No ho sabia però el deteriorament de la tapa va provocar que caigués dins, a uns 20 metres de profunditat, 8 dels quals plens d´aigua. Una veïna va escoltar els crits de la dona i va avisar el seu marit i fill.

Ràpidament l´alarma es va escampar pel poble. I en Jordi, que estava fora de servei, acompanyat per un company i veïns, no s´ho va pensar dues vegades, coneixedor com era que els Bombers, que havien sortit de la turística localitat de Morro Jable, a 36 km, tardarien.

Es va posar un arnès i amb unes cordes es va despenjar fins a l´interior. «Sentia com la dona cridava que no tenia forces per seguir agafant-se a una canonada, que estava molt cansada, que no podia més...», relatava en Jordi al citat diari. A més, apuntava, que «l´aigua estava molt freda i tèrbola, la foscor també la intimidava».

Li va preguntar si estava bé, però «la vaig notar molt espantada» i no tenia forces. «La vaig agafar per les aixelles i vaig començar a tranquil·litzar-la. Una vegada que em va reconèixer es va relaxar. Tractava de mantenir-la a flotació. Li deia que ara arribaven els bombers i la traurien i que quan arribés a casa es menjaria un potatge calentet per matar el fred», va afegir.

Un moment de les tasques de rescat, quan ja havien arribat els bombers i els equips d'emergència

Els bombers van arribar, també un helicòpter, una ambulància i la Guàrdia Civil. La Dolores, amb una fractura de tíbia i peroné, va tornar a la vida. L´olotí «ho tornaria a fer», ell «i qualsevol company de la Policia», explicava afegint que «no sóc un heroi, només vaig complir amb el meu deure i missió d´ajudar els veïns». Al poble, però, és en Jordi, «l´àngel salvador».