ivim en una època en la qual qualsevol dret bàsic com l'habitatge o l'energia depèn de l'especulació econòmica de la banca i les grans empreses arribant a un grau de depredació vergonyós. Espècie de ruleta en la qual la gent corrent està atrapada i contra la qual sembla que ningú hi pugui fer res. En aquest context la plataforma Aigua és Vida fa temps que lluita sobretot per impulsar un canvi substancial de la política municipal i de país perquè es recuperi la gestió pública de l'aigua. Per fer visible la protesta el dissabte quatre de febrer a les onze del matí s'ha convocat una Palanganada al Pont de Pedra de Girona. Es tracta de portar tot tipus d'estris per tirar aigua al riu. Una acció que pot semblar surrealista però que manifesta la inqüestionable necessitat de contemplar l'aigua com un bé social i no com un producte empresarial. Es reclama que la municipalització de l'aigua comporti convertir-la en un servei de gestió transparent. Durant els propers quatre anys en una trentena de municipis s'acaben les concessions a les empreses privades. És el moment de qüestionar aquest sistema d'utilitzar els recursos naturals i endegar la desprivatització dels serveis bàsics que són imprescindibles per dur una vida digna i que els ciutadans no hagin d'estar sotmesos a les pujades i baixades del mercat i d'interessos privats. Desmuntar la vida dels fets consumats. La Batalla de l'aigua és alguna cosa més que una lluita ecologista per l'entorn natural, s'insereix en la defensa d'una qualitat de vida que no ha de continuar sent aleatòria sinó que hauria d'anar en benefici de la població de Girona i de tots els municipis catalans.