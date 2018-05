«No confiaria res a un robot, encara comprovo a mà les operacions»

Montserrat: de què està segura?

Ara mateix, estic segura que soc escriptora. M'ha costat, eh? Aquesta, una. I també que estic bé, que soc feliç. Ah i encara estic segura d'una altra cosa, que no sé si ho posarà a l'entrevista, però jo li ho dic.

Molt indecent hauria de ser, que no la posés.

Que tindrem república. I espero no ser vella, quan la tinguem.

Es refereix a la tercera república espanyola?

No, no, catalana! Si els espanyols volen treballar per la seva república, si convé i ens necessiten ja els donarem un cop de mà. Però de moment hem de treballar per la nostra.

He llegit que ja es comercialitzen robots. Aviat ens hi podrem casar?

No ho sé, semblaria que sí. Em va fer molta gràcia que al cap de dos o tres dies de guanyar el Premi Recull, vaig llegir un article que parlava d'això. Semblava que haguessin esperat que sortís el meu llibre!

Es devia sentir una mica com Jules Verne.

He, he, una cosa així.

Si de moment no ens hi podem casar, sembla que almenys serviran per satisfer-nos els desitjos sexuals.

A més d'un li arreglaran la vida, segurament.

Passar de les nines inflables als androides és un petit pas per a l'home però un gran salt per a la humanitat?

Em penso que el gran salt que hauríem de fer és treballar una mica més les relacions entre humans. Crec que això que diu, tot i que seria un avenç tecnològic, seria un retrocés humà.

S'enamoraria d'un robot?

No ho sé (riallada). Hi ha persones molt interessants, al meu voltant.

Pensi que l'avantatge és que els robots tenen garantia i els marits, no.

Això sí. Però la protagonista del llibre, l'Amèlia, ho passa mot malament.

Per a quina funció confiaria cegament en un robot?

Cegament? Potser soc una mica clàssica, però no li confiaria res, cegament. Per exemple, jo faig servir molt l'ordinador, i faig comprovacions de sumes i operacions a mà, no em fio de l'Excel. Potser també és perquè ja tinc una edat...

Doncs li pregunto al revés: quina funció mai no confiaria a un robot?

Cap que tingui a veure a cuidar persones, especialment cuidar gent gran o criatures petites.

Arribarà un dia que les màquines ens substituiran en tots els àmbits?

Espero que no.

No hauria de treballar mai més, dona.

El dia que sigui possible que els robots ens substitueixin en tots els àmbits voldrà dir absolutament en tots, i potser ens trobarem amb un Terminator.