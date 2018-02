Mites i veritats del dibuix gravat a la pell

Moltes cultures i èpoques han passat i els tatuatges han tingut diferents significats que van des del símbol màgic al curatiu, passant pel social. Igualment han tingut atribucions religioses i s'han fet servir en moments de guerra perquè els combatents fossin intimidats, com en el cas dels tatuatges facials dels maoris. El món del tatuatge està ple de mites que s'exposen a a continuació.

Quan siguis gran t'arrepentiras d'haver-te tatuat. En aquest cas hi ha gent que sí que es penedeix d'haver-se tatuat, però no són tantes persones com es diu. Una enquesta de Harris Interactive va difondre unes dades interessants. Un 84% de les persones tatuades no es penedien d'haver-ho fet. L'altre 16%, en la majoria dels casos, es penedia per haver-se tatuat quan eren molt joves. Per tant, un mite no tan cert.

No es pot donar sang si estàs tatuat. La realitat és que a Espanya si es vol donar sang han d'haver passat 6 mesos del tatuatge. Això és perquè quan es fa un tatuatge es fa una ferida que va fins a la dermis, una capa profunda de la pell, de manera que cal esperar diverses setmanes fins que la ferida curi, cicatritzi i deixi d'haver-hi inflamació.

No aconseguiràs una bona feina. Aquest és un dels arguments més populars pels quals molta gent no es tatua. Actualment podem veure molta gent, tant homes com dones, amb tatuatges petits i grans en tot tipus de treballs. És qüestió més de les persones que de la feina en si.

Té perill tatuar-se durant l'embaràs. Això sí que és veritat. Durant l'embaràs hi ha moltes restriccions, ja que és un procés de gran delicadesa. El millor és seguir les recomanacions del metge. I el millor és no tatuar-se, ja que hi ha possibilitats de contraure infeccions o reaccions adverses de les tintes.

A més, si en el futur una es vol quedar embarassada, s'aconsella no fer-se un tatuatge a la zona lumbar, perquè si quan es pareix es necessita anestèsia epidural la punció va des de la pell fins a la medul·la, travessant la zona en la qual hi ha la tinta, una cosa contraindicada.