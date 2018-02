Els tatuatges, una moda i també un estil de vida

En dues dècades, els tatuatges han passat a ser elements quotidians de les nostres vides. Ja no són propis de determinats gremis ni marquen estatus social, com tampoc resulta estrany trobar una persona que llueixi bona part de la seva pell tatuada, o que qualsevol dels nostres ídols sigui de la disciplina que sigui tingui algun tatuatge en el seu cos. Els tatuatges s'han convertit en una moda per a molts sectors d'edat. Així ho expliquen Ivan Figueras i Mònica Gallardo, propietaris de l'estudi de tatuatges Banyoles Ink. Més coneguts com a Ivi Skull i Nika Gallardo, aquesta parella va decidir fa cinc anys muntar un estudi a la capital del Pla de l'Estany.

Les xarxes socials, la televisió, els blocs o youtube, mostren cada dia persones influents que porten i mostren amb orgull els seus nous tatuatges. Fins i tot les celebritats s'han sumat a aquesta moda. Tot això ha ajudat que la societat vegi més normal que una persona porti un tatuatge.

Però a indrets més petits com a la província de Girona encara queda un llarg camí perquè realment el món del tatuatge estigui acceptat. «A Barcelona van 20 anys avançats a nosaltres. A les grans ciutats una persona pot treballar en una botiga de roba i anar tatuat de dalt a baix, aquí no», afirma Skull.

En els cinc anys que porta en marxa l'estudi Banyoles Ink, els professionals que hi treballen han realitzat més de 1.500 tatuatges i majoritàriament a noies i dones. «Els homes acostumen a fer-se grans tatuatges i, en canvi, les dones prefereixen una cosa més discreta», explica Skull. Precisament, la persona més gran que han tatuat és una dona de 84 anys que es va realitzar una bruixa. «Ens va explicar que tota la seva vida havia somiat fer-se un tatuatge però, no s'hi havia atrevit pel que pensaria la gent. Aquí a l'estudi sempre diem que mai és tard», explica Skull.

Amb la voluntat d'apropar-se a gent de diferents estils, l'estudi de Banyoles Ink presenta una imatge propera amb gran lluminositat i obert al carrer, allunyant-se dels típics centres de tatuatges tètrics.

Davant el fenomen de la moda, per molts els tatuatges encara continuen sent un símbol d'un determinat estil de vida. «És gent que busca artistes, és a dir tatuadors determinats i vol un estil molt concret del tatuatge», explica Skull. I és el que el món del tatuatge té una gran i extensa varietat d'estils artístics. Els més comuns i els que actualment creen tendència són el tradicional (línia senzilla, color pla i simple to), el neotradicional (línia amb un ombreig més realista i detalls) i el realisme (imatges realistes). L'estudi Banyoles Ink estarà aquest mes de març a la Convenció Nacional de Tatuatge de Barcelona per participar en el concurs i mostrar el seu treball artístic.

Un altre dels trets que caracteritza l'estudi de Banyoles Ink és l' assessorament professional que donen als seus clients abans i després de realitzar-se un tatuatge. «Hi ha zones com els dits on no s'aconsella fer un tatuatge perquè s'esborra. També guiem als nostres clients sobre com s'han de cuidar el tatuatge o el pírcing perquè no se'ls infecti», explica Gallardo.

A Banyoles Ink també realitzen micropigmentació, és a dir, embelleixen, corregeixen o milloren determinats trets de l'anatomia corporal. «Moltes dones perden el pèl a les celles. Nosaltres el que fem és tatuar-les amb color. També tatuem l' eyeliner per aquelles persones que es maquillen els ulls cada dia», explica Gallardo, la responsable de dur aquest servei a l'estudi.