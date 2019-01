Vides creuades

Consagrada com una de les sèries amb més audiència dels darrers anys, This is us és una sèrie melodramàtica que explica la història d'una mateixa família en diferents plans temporals. Per una banda, veiem els pares del clan, els seus difícils inicis com a parella i i les seves misèries personals, i per l'altra assistim a la gestió que fan els fills del seu llegat emocional i també com afronten les seves tragèdies particulars. El seu autor, Dan Fogelman, ja havia demostrat el seu domini del retrat sentimental amb el guió de Crazy Stupid Love, i a This is us ho torna a fer: l'única diferència entre un títol i l'altre és que a la sèrie Fogelman demostra també ser molt amic dels efectismes melodramàtics. Això sí, en ambdós casos queda clar que sap fragmentar una narració amb una habilitat inqüestionable. Una mica de tot això hi ha a Como la vida misma, un llargmetratge que escriu i dirigeix, i que se serveix de tots i cadascun dels recursos que ja ens havia ensenyat tant en cinema com en televisió. També és una història coral, també juga amb passat i present, també juga amb els ressons d'aquelles decisions transcendentals sobre un mateix i els que t'envolten, i també està perfectament dissenyada per apel·lar a les emocions de l'espectador. De fet, un dels principals problemes és justament que busca desesperadament la llàgrima del públic. I és d'aquells casos que, tot i aconseguir-ho, et planteges tota l'estona on acaba el drama i comença la manipulació.

Como la vida misma se centra, d'entrada, en una jove parella de Nova York que estan junts des de la secundària i que estan a punt de tenir el seu primer fill. Però un gir inesperat dels esdeveniments fa que la seva història ressoni a través del temps i de l'espai. I és per això que la pel·lícula també viatja a Espanya per retratar-nos uns personatges que estan més connectats amb els protagonistes del que ens pensem. Fogelman està convençut que alguns girs ens sorprendran molt, però s'ha de dir que la majoria de sorpreses de la narració es veuen a venir si s'està una mica atent a la introducció dels personatges principals. El millor de Como la vida misma és el seu esplèndid repartiment, que inclou Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, Antonio Banderas, Samuel L. Jackson, Olivia Cooke, Mandy Patinkin, Jake Robinson, Sergio Peris-Mencheta, i els catalans Laia Costa i Àlex Monner.