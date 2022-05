L’ombra de Skywalker

Durant molt temps es va especular amb la idea d’un llargmetratge dedicat a Obi –Wan Kenobi, però mai s’acabava de confirmar el projecte. Potser degut al relatiu fracàs de Solo, Disney va acabar imitant els seus projectes d’expansió de Star Wars a la seva plataforma, on de moment ja hi ha presentat un nou i apassionant personatge (The Mandalorian) i han revifat un veterà secundari (Boba Fett). És per això que avui ja tenim dos episodis disponibles de Obi-Wan Kenobi, una sèrie de sis episodis que busca posar llum als esdeveniments posteriors a La venjança dels Sith i que molt probablement es convertirà en un dels grans títols d’aquest 2022. I no només perquè recupera els dos grans baluards dels primers tres episodis imaginats per George Lucas, sinó perquè es nota que els seus responsables han volgut dotar el relat d’una gran intensitat dramàtica que permeti redimensionar l’enfrontament (a l’episodi IV) entre Kenobi i el seu antic amic i alumne, Darth Vader.

La sèrie se situa deu anys després que Padme Amidala mori mentre els seus fills Luke i Leia arriben al món. Annakin s’ha convertit en el líder indiscutible de les tropes imperials i Kenobi, davant l’evidència que l’ordre dels Jedi ha quedat laminada, es retira al planeta Tatooine per vigilar de prop els avenços de Luke, que viu amb els seus tiets. L’home té el cor dividit: per una banda, voldria que el nen sabés la veritat sobre els seus orígens, però per l’altra s’adona que ha de vetllar perquè Vader no sàpiga el seu parador. Quan una missió requereix que Kenobi torni a l’acció, queda exposat davant dels seus enemics i s’adona que, tard o d’hora, haurà de retrobar-se amb aquell pupil que ara s’ha convertit en un ésser venjatiu i implacable. Dirigida per Deborah Chow, que ja havia brillat rere la càmera a American Gods, Better Call Soul i The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi és tant un aprofundiment en els serrells que quedaven oberts de la primera trilogia com un retrat molt ambiciós en la psicologia de dos personatges confrontats. Un dels grans al·licients és, per descomptat, el carisma de McGregor i la disposició de Hayden Christensen a tornar-se a posar la màscara de Vader. Al seu costat, grans noms com Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse (aquests dos últims també reprenen els seus personatges a La venjança dels Sith), Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr. i Sung Kang, conegut per la saga Fast & Furious. Per cert que la banda sonora va a càrrec de Natalie Holt, compositora de Loki, però el veterà John Williams és l’autor del tema principal de la sèrie.