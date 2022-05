Els musclos són uns mol·luscos complets, nutritius i a més tenen l’avantatge de ser bastant assequibles, motiu pel qual se’n diuen d’ells el marisc dels pobres. Solen ser una opció barata i econòmica davant d’altres àpats de marisc i, a més, són fàcils de cuina a casa. Fer un bon plat de musclos no porta gaires complicacions. Cal, però, prendre algunes precaucions a l’hora de netejar-los per evitar algun ensurt perquè, si no estan en bon estat, poden ser molt perillosos per a la nostra salut.

Simplement cuits i amb llimona estan boníssims, però són molt versàtils en la cuina, podent-se fer també en gavardina, en escabetx o com a complement en amanides o còctels de marisc. Es poden presentar de diferents maneres i poden experimentar amb la seva textura per sorprendre els nostres comensals. Qui aprecia el sabor intens del mar que també es pot trobar en altres productes com l’eriçó per exemple, sap que amb musclo té molt de guanyat. Avui els presentem en salsa marinera, una recepta molt fàcil de fer i amb la que segur us llepareu els dits. Els ingredients per a unes 4 persones són: - 1 kg de musclos grans - 3 grans d’all - 1 ceba gran - julivert picat - 1 fulla de llorer - 1/2 gotet de vi blanc - Unes 3 cullerades soperes de tomàquet fregit - 1 cullerada sopera de farina (encara que dependrà del gruix que vulguem per a la salsa). - oli d’oliva - surt - 1 culleradeta de pebre roig Per la seva elaboració, el primer que haurem de fer és netejar bé els musclos i posar-los a bullir en una olla amb una mica d’aigua i al costat del llorer perquè comencin a obrir-se. - Paral·lelament, en una olla amb una miqueta d’oli, posem a daurar la ceba tallada a daus i l’all en làmines. - Quan aquests estiguin dauradets, afegirem la farina i remourem bé. - A continuació abocarem la resta d’ingredients: el vi, la salsa de tomàquet, el julivert i el pebre roig i ofegarem uns minuts. - Un cop oberts els musclos, els reservem, colem el brou i l’afegim a l’olla, deixant que continuï coent fins que s’evapori una mica l’aigua i el vi. - Finalment, afegim els musclos, barregem tot bé i escalfem tot durant uns 2 o 3 minuts perquè els musclos agafin tot el seu sabor i aroma. Aquesta és només una recepta, però els musclos es poden fer amb all i julivert i regats amb una mica de vi blanc -un bon vi de l’Empordà hi lliga perfectament- al xerès o barrejats amb altres productes mariners. A les comarques gironines existeix en alguns municipis de la costa la bona tradició d’un cop a l’any preparar una gran musclada, un producte que sempre està de temporada.