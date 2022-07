Retorn a Raccoon City

Resident Evil és un dels videojocs més interessants i lucratius de la història del sector, però segurament ni el més optimista dels seus responsables podia imaginar que aquesta marca donaria per tant. Ha tingut una saga de pel·lícules protagonitzades per Milla Jovovich (i que sempre ha estat millor del que se li ha reconegut, malgrat les anades i vingudes del seu esquema argumental), sèries i pel·lícules d’animació (ara mateix la majoria són a Netflix i resulten interessants pel seu grau de fidelitat a l’imaginari dels videojocs) i fins i tot un reboot fallit comercialment però en què s’hi feia un tomb força notable cap al terror (Bienvenidos a Raccoon City). No cal dir que buscar cohesió entre unes i altres és un exercici tirant a desesperant: de fet, funcionen molt millor si te les mires com a homenatges o referències a les diferents fases que ha passat el videojoc des de la seva aparició fa gairebé tres dècades. Ara és Netflix qui hi posa el seu gra de sorra amb Resident Evil, una sèrie de vuit episodis que busca dotar la marca d’una nova vida i que juga a ser una versió més seriosa de les entregues més conegudes del joc. Així, en algunes coses sembla una preqüela dels films protagonitzats per Jovovich, perquè indaga els orígens del virus que genera l’apocalipsi zombi, però a la vegada mira cap al futur i sembla plantejar-se les conseqüències de tot el que hem vist fins ara. En tot cas, els fans estaran d’enhorabona, perquè aquesta nova adaptació llueix molt des del punt de vista tècnic.

Resident Evil, doncs, s’articula a partir de dos fronts narratius. En un, veiem les germanes Jade i Billie anant a viure a New Raccoon City, una ciutat corporativa on tothom que hi viu té alguna cosa amb la gran corporació que l’ha construït. A mesura que passen els dies, les noies s’adonen que el projecte en què treballa el seu pare podria ser molt perillós, fins al punt que s’hauran de preparar per a un escenari impensable. Al segon front, l’acció es trasllada 15 anys en el futur i veiem Jade lluitant contra les conseqüències d’un virus que ha convertit bona part de la població mundial en un zombi assedegat de sang i vísceres. La interpretació del que va veure quan era una adolescent serà la clau de la seva supervivència i de les persones que intenta salvar. Un dels aspectes més aconseguits de Resident Evil és no es deixa arrossegar per la seva dependència d’un imaginari i prova de construir una atmosfera pròpia que barreja acció i terror amb més solvència de l’esperada. El repartiment està encapçalat per Lance Reddick, Ella Balinska, Mpho Osei Tutu, Hanni Heinrich, Siena Agudong, Rizelle Januk i Paola Núñez.