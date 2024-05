Mobilització a Viladamat i Ventalló en contra d'un nou parc eòlic projectat a l'Empordà

El responsable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona va comunicar, el dia 24 d’abril, als ajuntaments de Viladamat i Ventalló, el començament del període de consultes establert per la normativa vigent referent al procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc eòlic PE Muntanyeta, promogut per Normawind SL. Aquest projecte també afectaria els termes municipals d’Albons, Bellcaire d’Empordà, Garrigoles i la Tallada d’Empordà. Hi hauria un total de sis aerogeneradors previstos, tres dels quals serien a Viladamat i un a Ventalló. Divendres passat va tenir lloc, al pavelló de Ventalló, un acte informatiu en el qual les dues alcaldesses van expressar la voluntat d’al·legar conjuntament dins del termini que s’acabarà el dia 22 de maig.

Els promotors del parc eòlic asseguren que «l’emplaçament escollit és idoni, tant pel que fa a la minimització de l’impacte ambiental com per la disponibilitat de recurs eòlic elevat que permetrà l’aportació d’energia neta a una zona on hi ha molt poca generació elèctrica neta». A més, consideren que les comarques gironines tenen alguns parcs autoritzats al sector pirenaic, «si bé cap en actual servei».

L’abast del projecte preveu l’estudi de les instal·lacions per a l’adequació de camins existents i la construcció dels nous per permetre l’accés de la maquinària necessària per a la construcció i el manteniment del parc. A més, contempla l’estudi de les plataformes de muntatge per instal·lar les grues necessàries per a l’hissat dels aerogeneradors; les línies elèctriques subterrànies d’interconn

«Seria el de més potència que hi hauria a Espanya»

Els sis aerogeneradors previstos tindrien 6 MW de potència nominal, de manera que l’exalcalde de Ventalló i actual regidor de Conservació i manteniment de camins rurals i de muntanya, Joan Albert Teixidor, afirma que «seria el parc eòlic de més potència que hi hauria a Espanya». Per la seva banda, l’actual alcaldessa, Mei Costa, subratlla que la muntanya del Puig Segalar patiria un impacte visual terrible, «ja que els que s’instal·larien serien molins més alts que la muntanya».exió dels aerogeneradors i fins a la subestació del parc, i una línia aèria/soterrada d’evacuació fins a la SET Bellcaire.

Davant d’aquest panorama, el consistori de Ventalló ha determinat fer un estudi sobre si hi ha suficient tramuntana en aquest espai per merèixer aquest parc. «Hem vist el projecte i no ens ha agradat, perquè utilitza un llenguatge tècnic per no aixecar gaire polseguera, i hem contactat amb la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura (IAEDEN) per posar tota la maquinària en marxa, però necessitem el suport de la gent. «La Diputació de Girona ens ajudarà», va explicar Joan Albert.

Un moment de ll'acte de divendres al pavelló. / Marc Testart

POUM

Precisament, el municipi de Ventalló està tramitant la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 d’abril de 2024, va acordar ampliar fins al dia 31 d’agost el termini d’informació pública del document d’Avanç, juntament amb el document inicial estratègic i la resta de documents annexos redactats per Taller d’Arquitectura i Territori SLP. «El POUM és una oportunitat per dir el que volem a Ventalló», remarca Costa, conscient que han de revisar les Normes Subsidiàries.

Al llarg de l’acte, els veïns del municipi van fer propostes als membres del consistori per mirar d’evitar la instal·lació del parc. Mentre que l’alcaldessa d’Ordis i candidata d’ERC a les eleccions d’aquest diumenge vinent, Anna Torrentà, també va intervenir per exposar el projecte que tenen plantejat a la seva àrea per fer-se un parc solar.ç

Viladamat convoca els veïns per aquest dimecres al vespre Paral·lelament, aquest dimecres 8 de maig, a les 7 del vespre al Local Social, l’Ajuntament de Viladamat ha convocat als seus veïns per tal d’explicar-los el projecte, que «pretén malmetre l’entorn natural de les nostres muntanyes sense preveure, en cap moment, el benefici comú de l’energia que produirien els aerogeneradors». Divendres passat, l’alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons, ja va assistir a la trobada de Ventalló i va animar a oposar-se a aquest projecte.

