Reggae per Xics puja a la màquina del temps per connectar avis i nets

Reggae per Xics puja a la màquina del temps per connectar a través de la música nets i avis. La formació, un dels noms més consolidats de l’escena familiar en català, torna amb nou disc i nou espectacle, El cuc quàntic, que s’endinsa a ritme de reggae en els viatges en el temps per descobrir a la canalla els oficis antics i què cantaven i ballaven els seus avis. La preestrena en directe serà aquest diumenge a l’Auditori de Girona.

Reggae per Xics, el germà petit de The Penguins, acaba de publicar el seu sisè treball, un àlbum amb tretze temes, deu de collita pròpia i tres del cançoner tradicional català adaptats als ritmes jamaicans, que giren al voltant dels salts temporals per parlar de passat i de futur i reivindicar el present.

«Els nostres espectacles fa temps que uneixen diverses generacions cantant les cançons que ja cantaven els avis, recuperant música popular, i El cuc quàntic va en la mateixa línia», explica el baixista Ramon Vagué.

La troballa d’una màquina del temps en unes golfes és l’excusa de la banda per emprendre un viatge per descobrir oficis antics, estris en desús o amb què es divertien els qui ara són avis quan eren petits, però també què ens depararà el futur i quina relació tindrem amb la tecnologia.

Ho fan amb una desena de temes propis que parlen d’inventors, científics, andròmines, però també, com és habitual en Reggae per Xics, amb tres cançons del repertori de tradició oral. En aquest cas Sabater, Margarideta i Dorm, petitona, una cançó de bressol tradicional mallorquina.

Tot, amb l’objectiu, «sense ser paternalista, de dir a les criatures que el millor és viure el present relacionant-nos amb els altres, petits i grans, sense pantalles», explica Vagué.

L’espectacle, una coproducció de La Marfà i la FiM de Vila-Seca, començarà a caminar diumenge a l’Auditori de Girona. Amb la col·laboració del Centre de Creació Musical de Girona,el grup ha ideat una escenografia protagonitzada per una màquina del temps que s’espatllarà durant el concert i que els espectadors més menuts hauran d’ajudar a arreglar perquè els nou músics puguin tornar al present.

El final de The Penguins

Amb El cuc quàntic s’acaba una etapa a The Penguins, la formació mare d’aquest grup que s’ha convertit en un fenomen entre les famílies adaptant clàssics com En Joan Petit o La masovera a l’ska, el reggae o el calypso. Quedarà aparcada definitivament després d’un últim concert de comiat a Sant Feliu de Llobregat, on va néixer la banda, i que els germans Polls, dos dels fundadors, hagin decidit deixar l’escenari després de divuit anys. «Eren l’ànima del grup d’adults, mantenien viu el caliu del projecte, però cada cop costa més. En el nostre cas, el peix petit s’ha acabat menjant el gran», reconeix Ramon Vagué.

