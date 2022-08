Conviure amb el poder

Amb l’excepció de WandaVision, que és esplèndida sense pal·liatius, totes les sèries de Marvel prenen decisions discutibles. No n’hi ha cap de dolenta, però la majoria són irregulars perquè, en el fons, lluirien més si fossin pel·lícules que no estiguessin tan sotmeses a la tirania d’explicar una història segmentada per entregues. La qual cosa no deixa de ser irònica tenint en compte que provenen d’un còmic, que funcionava exactament així. Però, dèiem, sempre tenen punts d’interès i algunes d’elles, com Mrs. Marvel, han demostrat saber sobreposar-se a aquestes limitacions i acabar sent una esplèndida tarja de presentació per a personatges decisius pel futur de Marvel. Abogada Hulka té, d’entrada, la virtut que apunta a un canvi de fórmula. Primer de tot, per la seva mateixa estructura, ja que té més episodis que les seves predecessores i aquests són un pèl més curts. I sobretot perquè juga a construir la seva narrativa des de zero, és a dir, que evita en tot moment donar massa coses per sobreenteses. Això la porta a començar de manera una mica arrítmica, però a mesura que entra a la història i sap inserir-se a l’univers de Marvel, atrapa molt gràcies als seus aires de comèdia judicial, el seu to desacomplexat (especialment respecte al mateix imaginari de Marvel) i la seva crònica d’un apoderament. La Hulka del títol és Jennifer Walters, una advocada que té la vida sentimental molt desordenada i preferiria tenir més temps per a ella. Les coses donen un tomb inesperat quan descobreix que té mateix el poder del seu cosí, Bruce Banner. Quan s’enfada molt, el seu cos es torna verd i colossal. Per descomptat que aquesta habilitat serveix per a moles coses, però no per a exercir la seva anhelada normalitat. Banner decideix ajudar-la a controlar el seu poder, però aviat se li presenta un dilema: sabent com sap que podria fer-ho, per què no convertir-se en una superheroïna? Jennifer s’hi resisteix, perquè no vol portar l’estil de vida del seu cosí. Però quan apareix una amenaça inesperada la protagonista s’adona que aquesta decisió potser ja l’han pres per ella.

El gran al·licient de la sèrie és el seu magnífic planter d’actrius i actors, format per Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Renee Goldsberry, Benedict Wong, Nicholas Cirillo, Jason Edwards, Abigail Esmena Froehle i Charlie Cox. Aquest últim, per cert, hi torna a ser Daredevil.