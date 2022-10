El cocodril cantant

Hi ha pel·lícules que quan t’expliquen l’argument pots arribar a fer una ganyota d’incredulitat, però que si t’arrisques a veure-les descobreixes que tenen més virtuts de les que et pensaves. És el que passa amb Lilo, mi amigo el cocodrilo, adaptació d’un popular llibre infantil de Bernard Waber sobre una família que se’n va a viure a Nova York per buscar-se la vida, però l’adolescent de la casa, Josh, no s’acaba d’integrar a l’institut ni aconsegueix fer nous amics. Tot canvia quan un bon dia coneix Lilo, un cocodril que també viu a la ciutat i té una peculiaritat del tot inesperada: no només entén els humans i parla amb ells, sinó que canta molt bé. A més, és amant de la bona vida, de les banyeres i de menjar a totes hores. Josh i Lilo es fan molt amics, però la presència del cocodril a l’edifici crida l’atenció del malvat Mr. Grumps, que té uns altres plans, i molt sinistres, per a ell, Disposats a ajudar el nou amic de Josh, la família fa pinya amb l’amo de Lilo, l’excèntric Héctor P. Valenti, per aconseguir que es quedi a viure amb ells.

No arriba als nivells de qualitat de Paddington i la seva meravellosa seqüela, tot i que a estones queda clar que és el seu referent més clar, però Lilo, mi amigo el cocodrilo és un film divertit i honest que aconsegueix ser per a tots els públics, que sempre té mèrit. Destaca pels seus aires desenfadats, pel seu humor iconoclasta i per la seva banda sonora, que inclou cançons originals de Benj Pasek i Justin Paul, el tàndem de La La Land i El gran showman. En aquest sentit brilla la feina del cantant Shawn Mendes posant la veu a Lilo, un personatge del que és molt fàcil enamorar-se i que es beneficia de la notable aportació de l’equip d’efectes visuals. El fixatge de Mendes no és l’únic que sorprèn de la pel·lícula: el repartiment compta amb ni més ni menys que Javier Bardem en la pell de l’amo de Lilo (es nota que l’actor espanyol s’ho ha passat pipa amb aquest canvi de registre) i també amb noms tan solvents com Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman i Lyric Hurd. Per cert que els seus directors, Josh Gordon i Will Speck, ja havien demostrat les seves aptituds per la comèdia a Un pequeño cambio i Fiesta de empresa, ambdues protagonitzades per Jason Bateman i Jennifer Aniston de protagonistes.