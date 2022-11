Joc de patriotes

Entre sèries i pel·lícules, de thrillers sobre conspiracions militars en tenim a cabassos, i la majoria d’ells beuen de fonts ja clàssiques com les novel·les de Tom Clancy o les pel·lícules de Jason Bourne. El contractista no és una excepció, però té més interès del que segurament aparenta tot i que la plataforma Amazon Prime Video l’ha estrenat sense fer gaire soroll.

Dirigida per Tarik Saleh, que entre els seus treballs previs hi ha la sèrie Westworld, la pel·lícula té un punt de partida de manual. El seu protagonista, James Reed, és un agent de la Marina que veu com el seu compromís amb la pàtria no és suficient per sostenir la seva família. A banda de les seves llargues absències, s’adona que els traumes que arrossega torpedinen la relació amb la seva dona i el seu fill, que intenta apropar-se a ell però sempre topa amb una paralitzant distància emocional. Un bon dia va a veure un antic company que treballa al sector privat i el convenç que aquesta és la manera de fer molts diners. Al principi tot pinta molt bé, el seu superior sembla una persona fiable i el seu primer encàrrec, a Berlín, és aparentment senzill. Però resulta que la missió no és el que sembla i implica desfer-se d’un científic i pare de família. Atrapat en una teranyina de traïcions, Reed es veurà obligat a enfrontar-se als seus companys per tornar a casa i salvar la seva família.

De les pel·lícules de Bourne en treu la contundència de les escenes d’acció, mentre que de les novel·les de Clancy hereta l’antiheroi abocat a qüestionar els seus ideals. El film, doncs, no és especialment original i en alguns passatges es fa fins i tot previsible. Però acaba sent un actioner recomanable per diversos motius. Entre ells, una atmosfera gairebé fatalista que posa més l’accent en el que els personatges perden que no en el que guanyen, una solvent descripció del marc geopolític on transcorre la trama i, sobretot, les aptituds de Saleh per crear un suspens tangible i de ple de moments molt aconseguits. Només cal veure el seu clímax, un tiroteig nocturn rodat amb un gran sentit del temps i l’espai.

A El contractista també hi fa molt el seu interessant planter d’intèrprets, format per Chris Pine (millor actor del que sovint se li reconeix), Ben Foster, Gillian Jacobs, Sander Thomas, Eddie Marsan, JD Pardo, Florian Munteanu i un sorprenent Kiefer Sutherland.