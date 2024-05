Les ànimes africanes arriben a Les Bernardes de Salt

Les Bernardes de Salt ha inaugurat aquest vespre l’exposició La Pell de les Ànimes, una mostra fotogràfica amb tres treballs dels fotògrafs Eddy Kelele, Gosette Lubondo i Fethi Sahaoui que presenten realitats fotogràfiques amb ànimes africanes. Aquestes mostres formen part de la nova programació expositiva del centre i es podran visitar fins finals de juliol.

L’artista visual Gosette Lubondo (República Democràtica del Congo 1993), presenta Viatge imaginari II, un treball realitzat amb el suport del Musée du Quai Branly-Jacques Chirac de París i mostren els espais d’una antiga escola a l’est del país que va ser fundada el 1936 per missioners. Aquesta escola internacional va acollir fins a 500 alumnes, però als anys 70 i sota el règim de Mobutu, l’escola va ser clausurada i abandonada.

Lubondo ha fotografiat diferents estances de l’escola amb escenificacions de persones actuals fotografiades com a ànimes africanes, quasi imaginàries, fent-ne una contra narració de la memòria col·lectiva al voltant de l’escola i que l’autora considera una part de l’herència històrica colonial i postcolonial del seu país.

Gosette Lubondo és llicenciada en comunicació visual per l’Acadèmia de Belles Arts de Kinshasa i els seus treballs s’han exposat a diferents països de l’Àfrica central i a París. El 2021 va rebre el Prix Maison Ruinart, que cada any distingeix un artista emergent que hagi exposat al París Photo.

Per la seva part, el fotoperiodista saltenc Eddy Kelele presenta l’exposició Les parets invisibles, una mostra fotogràfica que aborda el fet migratori de les darreres dècades a la ciutat de Salt i posant la mirada cap a les persones procedents de l’Àfrica. Un treball testimonial i com no, de proximitat per Kelele que t’endinsa a la diversitat cultural que es viu i es veu als carrers de Salt, la seva ciutat.

El fotoperiodista veu amb preocupació el creixement desbocat dels partits d’idees populistes i xenòfobes que s’estenen per tots els racons de la vella Europa i aquí també.

Eddy Kelele (Barcelona 1971), és un reconegut fotoperiodista gironí amb una àmplia trajectòria professional als principals mitjans de comunicació de Catalunya i l’Estat. El 2010 va ser guardonat en els premis ÑH i els premis European Newspaper pel treball d’Artur Mas L'’esprint final del president, publicat a El Periódico de Catalunya. El 2012 també va rebre el Premi Carles Rahola de fotoperiodisme.

La tercera proposta ens retorna al continent africà amb l’exposició El culte de les ànimes del fotògraf algerià Fethi Sahraoui, un viatge per les celebracions populars i tradicionals de les regions més rurals del país nord africà i que es remunten al segle XVI. Aquestes cerimònies són un fenomen social i religiós i es fan per demanar la gràcia i la benedicció de Déu amb l’esperança d’una collita beneficiosa. Aquestes celebracions les van fomentar els colonitzadors francesos, tot creant una mena de rivalitat entre les regions rurals per desviar possibles rebel·lions contra l’ocupació colonial.

Fethi Sahraoui (Hassi R’Mel 1993) ha exposat a l’Institut del Món Àrab i ha publicat en diferents mitjans de comunicació entre els quals el The New York Times.

