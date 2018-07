Roses compra el primer pis amb finalitats socials

L'Ajuntament de Roses ha aconseguit la compra d'un pis per a lloguer social després d'anys d'espera per l'elevat preu dels habitatges. La propietat està en tràmits de comprar-se per 65.000 euros i es destinaria a un ús social.

La població disposa dd'habitatges que són propietat de la Generalitat però cap de titularitat pública. Com altres poblacions properes com Figueres, intenta disposar d'habitatges per a lloguer social. El problema dels municipis turístics com Roses és l'elevat preu dels pisos .

L'alcaldessa, Montse Mindan, responia a les crítiques del regidor del PSC, Toni Rogriguez, preguntant: «sap què val a Roses un pis, encara que sigui del Sareb i vagi a subhasta?, doncs gairebé tota la quantitat que s'ha gastat Figueres per adquirir els seus pisos socials».

Les ofertes que es donen a la població arriben als 150.000 euros encara que es tracti de pisos que van a subhasta i sobre els quals s'aplica el dret de retracte, la prioritat per comprar-los que es dona a l'administració.

La Llei d'Urbanisme preveu l'obtenció d'habitatge a través del creixement, però com que no es dona tampoc es disposa d'habitatge social.



En tràmit de compra

En els darrers dos mesos ha sorgit l'oportunitat de comprar un pis assequible i en bones condicions. Segons les fonts muncipals, s'està en tràmit per fer efectiva la compra per 65.000 euros i el pis respondria a les necessitats per a un habitatge que s'ha de destinar a lloguer social.