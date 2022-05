Un cotxe bolca a Maçanet de Cabrenys i evacuen dos ferits, un en helicòpter, al Trueta

Un cotxe ha bolcat aquesta tarda a Maçanet de Cabrenys després d'una sortida de via.

En el vehicle hi anaven dues persones i han resultat ferides. El SEM ha evacuat als dos afectats -un home i una dona- fins a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat de poca gravetat. A la dona l'hi han traslladat en l'helicòpter medicalitzat.

L'accident de trànsit ha tingut lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda a la GI-503, via que porta cap a Tapis i Darnius.

Per causes que s'investiguen, un cotxe ha bolcat mentre circulava per aquesta via que és força estreta i presenta moltes corbes, ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant de forma lateral.

Arran de l'avís a través del 112, els Mossos, Bombers i SEM -amb dues ambulàncies i l'helicòpter- s'han desplaçat fins al punt del succés.

Un dels ocupants ha quedat atrapat dins del vehicle per la bolcada i els Bombers l'han hagut d'alliberar.

Un cop fora, el SEM ha atès els dos ferits i els ha evacuat al Trueta, segons fonts del Servei Català de Trànsit.