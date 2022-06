Descobreixen prop de 37 quilos de marihuana oculta en tres búnquers de Masarac

Ocultar la droga i que no la localitzi ningú no és una tasca fàcil. Si no que li diguin a un home, que ha ingressat a presó, que juntament amb una altra persona van optar per utilitzar uns búnquers de la guerra abandonats de Masarac com a magatzem.

El seu amagatall va quedar del tot frustrat després que un excursionista que caminava per un búnquer situat a la serra d’Altrera va veure quelcom estrany. Va acostar-s'hi i va trobar unes bosses amb marihuana. Arran dels fets, una patrulla dels Mossos es va acostar fins a la zona, on hi ha tres búnquers militars abandonats i van comprovar que hi havia dues bosses més amb substàncies a la resta de búnquers. En obrir-les van localitzar-hi més marihuana. Un cop pesada, la droga va donar un pes total de 36,89 quilos. Arran dels fets van obrir una investigació i després de diverses vigilàncies i indagacions van arribar a identificar dos autors. Un d'aquests ha acabat detingut, l'arrest es va fer el 23 de juny. El jutge de guàrdia de Figueres en va decretar l'ingrés de presó. Cas obert La investigació policial es manté oberta i amb relació al segon individu que tenen identificat estan fent gestions per a la seva localització.