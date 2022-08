L’Ajuntament de Figueres estudia incorporar una modificació al Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) per donar més usos al local del cinema Las Vegas i afavorir així la venda. El tercer interessat es va fer enrere.

El passat 30 de juny acabava el termini per executar la possible l’opció de compra de l’antic cinema Las Vegas.

L’opció de compra s’obria després que el 8 de febrer de 2022 el cinema tornés a tancar les portes. L’equipament va obrir portes l’abril del 2018, però un any més tard va tancar i un nou operador el va reobrir p osteriorment.

Ara s’esperava que un tercer interessat es decidís a reobrir de nou aquest cinema on el cineasta Ventura Pons va invertir dos milions d’euros en la remodelació.

L’alcaldessa, Agnès Lladó constava responent a les preguntes del regidor no adscrit Carles Arbolí i en un ple que el tercer interessat havia caigut. Ara el govern municipal té previst la incorporació al POUM d’algun tipus de modificació o eina que permeti facilitar en un futur la venda de l’immoble. El tràmit continua en estudi i encara no s’ha portat a terme. Actualment únicament pot ser un cinema i Lladó constatava que la idea és que "es pugui destinar a un altra activitat que no sigui la pròpia dels cinemes":

El cinema Las Vegas va obrir per primer cop el 1964 i el maig del 2000 va tancar les portes.

Rodant Miss Dalí a Figueres, el cineasta Ventura Pons va decidir llogar, restaurar i obrir el cinema. S’hi va invertir 1,7 milions d’euros, dels quals 350.000 provenien de l’Ajuntament. Només un any després,però, l’empresa va abaixar la persiana. Pel mig va haver-hi la crisi de la covid-19 i problemes d’insonorització amb la sala principal. L’Ajuntament va intercedir per aconseguir que una nova empresa n’assumís la gestió, i finalment Piking SPI, que compta amb altres sales a ciutats com Palamós, Sant Cugat o Marbella, el va reobrir. Ha mediat de nou perquè un nou operador permeti mantenir el cinema, però de moment continua tancat.