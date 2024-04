Iniciades les obres de la C-63 a Vidreres i costaran 5,9 milions d'euros

El Departament de Territori ha iniciat les obres per a millorar l'accessibilitat, pacificar el trànsit i reforçar la seguretat viària a la C-63 al seu pas per Vidreres (Selva). L'actuació, que costarà 5,9 milions d'euros, inclourà la construcció de diverses rotondes i passos per a vianants i la implantació d’un separador de fluxos en una carretera on hi ha nombrosos accessos a urbanitzacions i a diversos espais d'activitats. Els treballs tenen un termini d’execució de vuit mesos i s'actuarà en un tram de 3,5 quilòmetres.

L'obra inclourà la construcció de tres rotondes, la implantació d’un carril central de gir i d’un separador central per a reforçar els sentits de la circulació i contribuir a reduir el risc de patir un xoc frontal. Aquest separador consistirà en una zona central amb un doble ressalt i una línia de reflectors per afavorir la visibilitat.

Pel que fa als accessos, es construiran noves rotondes d'accés a Terrafortuna, Puigventós, on es tancarà la rotonda partida actual, i Aiguaviva Park al quilòmetre 5,7. A més, es formarà un carril central de gir en la intersecció d'Aiguaviva Park situada al quilòmetre 6,7. En paral·lel, s'eliminaran els trams d'avançament i els girs a esquerres a la carretera.

D'altra banda, s'implantaran nous passos per a vianants al voltant de les rotondes de Terrafortuna i d'Aiguaviva Park i es millorarà el ferm, la senyalització horitzontal i vertical i les barreres de seguretat. Pel que fa a l'execució de les obres, durant els mesos d’estiu, les tasques se centraran en el desviament de serveis afectats i els moviments de terres fora de la plataforma actual, de manera que s'evitaran els treballs que puguin tenir un impacte significatiu al trànsit.