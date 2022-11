Roba a la casa de l’exparella, punxa les rodes de cotxes a Figueres i acaba com a investigat

Un home de 29 anys en només sis hores de diferència va ser denunciat penalment pels Mossos d’Esquadra per danys en vehicles i per entrar en un domicili a Figueres i de matinada, detingut pel cos policial per un tema de trànsit. Els incidents de Figueres van succeir amb poca estona de diferència. Cap a quarts de vuit del vespre del dia 30 presumptament va entrar a robar en una casa de l’exparella -on va sostreure algun objecte- i posteriorment, en un altre vial, hauria rebentat les rodes de diversos vehicles. Un d’ells de l’exparella.

Els Mossos el van denunciar penalment per aquests fets i posteriorment, pels volts de les dues de la matinada del 31, els agents de l’Àrea Regional de Trànsit el van enxampar conduint temeràriament i saltar-se un control policial a l’N-II a Sant Julià de Ramis. A més, l’home circulava amb les dues plaques de matrícula tapades per dificultar la seva identificació. Al final, el van detenir a Sarrià estirat entre els dos seients de la part davantera. El van arrestar i a més, es va negar a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia.