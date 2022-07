La guingueta de la cala Illa Roja es descarrega per mar i es torna a muntar

L’Associació Salvem el Nudisme a Illa Roja denuncia que l’empresa Red Rock 2021 S.L. ha tornat a col·locar la guingueta a la cala begurenca d’Illa Roja. La represa de l’activitat del xiringuito arriba després que aquesta presentés un contenciós als tribunals en rebre la notificació de l’Ajuntament que els retirava la concessió per cometre «irregularitats» i «incomplir» l’adjudicació. Davant aquest fet, la justícia va avalar fa quinze dies que l’empresa reprengués l’activitat i així ho va notificar a l’Ajuntament. Per tant, mentre el litigi segueixi en curs, Red Rock té l’aval judicial per desenvolupar el seu negoci a la cala.

Ahir, però, l’Associació Salvem el Nudisme a Illa Roja va denunciar que l’empresa Red Rock incomplia la normativa de costes en usar una embarcació i apropar-la fins a la sorra per descarregar el material per muntar la guingueta. El portaveu de l’ens, Joan Carles Doval, va apuntar que «han posat en perill als banyistes»: «Hauria de prevaler la seguretat de la gent. No pot ser que en ple juliol al migdia, amb la platja plena de banyistes, es posin a descarregar material sense cap senyalització i posant en perill a la gent de la platja». Per al portaveu de l’entitat, la tornada de l’empresa representa una situació de «tensió» amb el col·lectiu de nudistes. Doval va explicar que l’any passat van viure episodis de malestar que els impedien practicar nudisme amb llibertat. Davant aquest fet, el portaveu de l’entitat va explicar que han demanat una reunió «urgent» amb l’Ajuntament per demanar mesures per poder desenvolupar la pràctica nudista.

L’alcaldessa del municipi, Maite Selva, va puntualitzar que els operaris comptaven amb el vistiplau de Capitania Marítima per a descarregar el material i amb l’aval judicial per a reprendre l’activitat. «Malauradament, no tenim competència per fer complir res. Això realment no s’agafa per enlloc. Per mi veure que estan muntant una guingueta a 15 de juliol, que venen per mar, i que pràcticament no diuen res... La meva indignació és màxima. Però ara mateix no podem fer res», va indicar Selva, que va afegir que estan atents al desenvolupament de les actuacions.

Des de l’Ajuntament destaquen que la mesura judicial que permet a Red Rock reprendre l’activitat és una mesura cautelar i no definitiva; ja que el jutjat encara s’ha de pronunciar sobre si la revocació de l’autorització d’explotació de la guingueta per incompliment del contracte és ajustada o no a dret. Així, en cas que el jutge dictaminés que aquesta revocació és ajustada a dret, es retiraria de forma definitiva la concessió de la guingueta a l’empresa Red Rock 2021 SL. Sobre aquesta mesura cautelar, a més, l’Ajuntament de Begur ha presentat un recurs d’apel·lació.

Un indret nudista

El col·lectiu de nudistes d’Illa Roja, agrupat en l’associació Salvem el Nudisme a Illa Roja, s’oposa a la reobertura de la guingueta, ja que, entre d’altres, consideren que vulneren la pràctica nudista. «Quan hi eren molestaven molt perquè en lloc dels 70 metres que havien d’ocupar, n’ocupaven 200. Tampoc ens volien servir als nudistes, posaven la música a tot drap i ens va quedar clar que la seva ideologia era contrària als nostres principis», va explicar el portaveu i vicepresident del grup, Joan Carles Doval.