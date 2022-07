La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha detingut tres persones en dos controls de trànsit rutinaris per falsificació documental. Una d’aquestes és una dona que conduïa amb una permís de conduir fals, quan feia pocs dies que tot just havia sortit de la presó. On havia entrat per casos de robatoris amb força.

Un altra conductor aturat també va acabar denunciat per un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor sense haver obtingut mai cap permís de conduir. El primer dels fets es va produir el 22 de juliol, quan la Policia Local de Castell-Platja d’Aro feia un control de trànsit rutinari. Van aturar un vehicle d’alta gamma amb matrícula lituana conduït per una persona d’origen xipriota i que va voler acreditar la seva identitat amb un permís de conduir rus. De seguida els agents de la Unitat de Trànsit d’aquesta policia local, amb coneixements especialitzats de documentoscòpia i falsificació documental, van adonar-se que existien indicis raonables per creure que el permís de conduir podia ser fals. Davant d’aquests indicis, l’home de 42 anys i que es trobava estiuejant a la localitat, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de falsificació documental i també va ser investigat per un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor sense haver obtingut mai cap permís de conduir. L’altre cas data d’aquesta setmana, del dia 27, els agents de Platja d’Aro durant un control de trànsit rutinari el matí quan van fer aturar un vehicle amb matrícula de Moldàvia en el qual anava una parella. Els agents van identificar-los i van comprovar que la conductora mostrava un permís de conduir de dubtosa procedència. Els agents van poder acreditar que era fals. També van identificar el seu acompanyant, i aquest va mostar-los una carta d’identitat de Romania que presumptament també seria falsa. Llibertat condicional Quan van tenir identificada la dona també els va saltar la sopresa, aquesta acabada de sortir en llibertat condicional d’un centre penitenciari d’Osca. Aquesta tenia antecendets policials per robatoris amb força. Davant dels dos documents falsos, els agents van detenir la parella acusada de ser els presumptes autors d’un delicte de falsificació de document públic. En aquest cas els agents sospiten que quan els van aturar, la parella anava cap a Platja d’Aro per cometre algun tipus de fet delictiu.