L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha ofert l'antic pavelló a les empreses asseguradores per tal que puguin arreglar els cotxes que tenen els vidres trencats. L'alcalde, Enric Marquès, ha recordat que la pedregada va afectar molts vehicles i "alguns tenen complicat traslladar el vehicle a un altre municipi". Per això una empresa va demanar utilitzar aquestes instal·lacions on els vehicles afectats poguessin anar per fer la reparació i resoldre la paperassa. L'ajuntament ha acceptat la proposta i la fa extensiva a la resta de companyies. Per altra banda, l'alcalde també ha anunciat que agilitzaran i bonificaran les taxes i llicències d'obra que siguin per reparar els desperfectes ocasionats en les teulades i terrats.

«Van caure bombes del cel» La pedregada del dimarts al vespre a la Bisbal d'Empordà va deixar centenars de vehicles amb els vidres trencats. Alguns dels propietaris no podien ni moure el cotxe pel perill que suposava i per la nul·la visibilitat que tenien a causa del vidre trencat. Per aquest motiu, una empresa asseguradora que té un gran nombre de vehicles afectats al municipi va demanar poder utilitzar instal·lacions municipals per agilitzar la reparació d'aquests vehicles. Ara, el consistori ha decidit fer extensiu aquesta decisió a la resta d'empreses que vulguin instal·lar-se al municipi. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, ha detallat que es tracta de "posar-ho fàcil" amb l'objectiu que els veïns puguin reparar el cotxe el més ràpid possible. Per això les empreses asseguradores podran canviar els cotxes dels vidres al pavelló vell fins el 9 de setembre. Bonificacions per reparar les teulades Aquesta mesura se suma a la bonificació de taxes i el cost de la llicència d'obres per reparar els teulats afectats per la pedregada del dimarts al vespre. L'alcalde ha recordat que per fer aquestes reparacions habitualment cal comunicar-ho i en el cas del nucli antic demanar una llicència d'obres. Ara, la intenció és agilitzar les reparacions dels desperfectes i per això quan els propietaris hagin parlat i acordat el projecte amb l'asseguradora, "només caldrà entrar la comunicació a l'Ajuntament i començar les obres". Posteriorment, el consistori contactarà amb els propietaris per concretar les obres i caldrà que presentin l'informe de les asseguradores per "discernir" si s'ha arreglat una coberta afectada per la pedregada o no. En el cas en què els propietaris no disposin d'assegurança, els tràmits es complicaran però també es bonificarà la taxa, tot i que aquests hauran d'abonar el cost que els suposi les obres de reparació.