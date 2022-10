Famílies i alumnes de l'escola Joan Margarit de la Bisbal d'Empordà han fet una assentada de protesta aquest dimarts a la tarda, a la sortida de les classes, per criticar que continuen amb la teulada afectada per la pedregada del 30 d'agost i no tenen cap data de reparació sobre la taula. El problema, apunten, és que cada cop que plou entra aigua a l'edifici i fa malbé el material escolar. "Volem una escola digna. Escola en condicions", han clamat durant l'acció de protesta. Les famílies demanen celeritat a l'administració i sostenen que no es poden posar pedaços fins a convocar un concurs públic per a les obres perquè hi ha el benestar i la seguretat dels alumnes en joc.

A dos quarts de cinc de la tarda, i quan els alumnes han sortit de classe, famílies i estudiants s'han assegut al pati de l'escola i han protestat per reclamar una escola "digna" i "segura". Les famílies han decidit emprendre mobilitzacions perquè la teulada del centre educatiu continua malmesa des de la pedregada de finals d'agost i això fa que s'escoli aigua a dins cada cop que plou.

El darrer episodi que han denunciat va tenir lloc, precisament, aquest cap de setmana. L'escola va tornar a patir filtracions, algunes aules van quedar molles i hi va haver despreniments de guix del sostre a terra. A més, també es van mullar ordinadors i material educatiu. Les famílies reclamen solucions immediates i creuen que la seguretat dels estudiants no pot esperar als tràmits administratius per convocar un concurs públic per a les obres.

Durant la protesta, famílies i estudiants han cridat proclames com "Volem una escola digna" o "Escola en condicions". "Han passat 41 dies i ens sentim indignats perquè l'administració no ha fet res, s'escuda darrere tràmits burocràtics i terminis", ha afirmat una mare de l'escola, Clara Martínez, que subratlla que, mentrestant, al col·legi "hi ha 400 menors que estan sota una teulada que no és segura". Per a la mare, el Departament d'Educació "no aprova en competències bàsiques" perquè no posa remei a la situació.

"Nosaltres demanem una escola digna i segura, que quan plou puguem portar els nostres fills i sapiguem que estaran segurs. Ja van començar les classes una setmana més tard i a hores d'ara els papers encara estan molt molls, i mai millor dit", ha afegit. Mentrestant, lamenten que els estudiants no poden fer classe "amb normalitat" perquè hi ha malmesos ordinadors, pissarres digitals i no funciona Internet.

"El Departament i l'ajuntament ens van donant explicacions sobre tràmits burocràtics però aquí no hi hauria d'haver tempos, hauria de prevaldre el sentit comú", ha conclòs.

Les famílies tenen previst fer una nova protesta divendres a les nou del matí.