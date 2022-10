Les fortes pluges d'aquest cap de setmana al Baix Empordà han provocat que l'escola Joan Margarit de la Bisbal d'Empordà torni a patir filtracions, un mes després de la pedregada. Això ha provocat que algunes de les aules hagin quedat molles i s'hagin produït despreniments de guix del sostre a terra. A més, s'han mullat diversos ordinadors i material educatiu. Aquest diumenge una brigada municipal va anar a netejar les classes afectades i algunes famílies d'alumnes del centre s'hi van afegir. La direcció de l'escola assegura que les classes d'aquest dilluns s'han fet amb normalitat. Per la seva banda, la regidora d'Educació de la Bisbal, Laia Torroella, ha afirmat a l'ACN que cap aula està inutilitzada a causa de les filtracions.

Plou sobre mullat a l'escola Joan Margarit de la Bisbal d'Empordà. Les fortes pluges d'aquest divendres i dissabte han provocat noves filtracions a la teulada del centre i l'aigua ha mullat algunes de les aules. Aquestes filtracions es produeixen un mes després de la pedregada excepcional que va provocar destrosses a les teulades de molts edificis del municipi.

Aquest divendres les famílies del centre es van reunir amb la direcció, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà i representants del Departament d'Educació. En aquesta trobada, diversos membres de l'AFA expliquen que Educació va garantir que s'havien tapat d'urgència tots els forats a la teulada i, per tant, l'escola era un edifici segur.

Malgrat tot, les famílies estaven preocupades per les fortes pluges i des d'Educació es va insistir que les classes eren un espai segur gràcies a aquesta primera intervenció que s'havia fet. Malgrat tot, l'aigua va acabar entrant a les classes i van provocar que caigués trossos de guix del sostre. També es van mullar taules i cadires, material escolar i un armari amb ordinadors.

El diumenge a la tarda una brigada municipal va netejar totes les classes i també s'hi van afegir algunes famílies d'alumnes del centre. Entre tots van retirar les restes de guix i van assecar taules i cadires, a l'espera de saber què passaria amb els ordinadors i la resta de material afectat.

Des de la direcció del centre han assegurat que aquest dilluns al matí les classes s'han fet amb total normalitat. A més, la regidora d'Educació de la Bisbal d'Empordà, Laia Torroella, ha destacat que «no hi ha cap aula inutilitzada» a causa de la pluja. Torroella ha recordat que les fortes pluges han provocat filtracions perquè la teulada no està reparada de forma definitiva i que aquesta és una situació que altres edificis del municipi també han patit a causa de les pluges del cap de setmana. Les famílies, ara, mostren la seva preocupació per l'avís de pluges d'aquest dimecres i les noves afectacions que podrien provocar a l'edifici.