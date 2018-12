L'angoixant vol en ala delta després de veure que el seu arnès no estava lligat a l'aparell

Dos minuts i 14 segons que es van fer eterns. Aquest va ser el temps exacte que un turista nord-americà va estar a mercè de la sort quan es va adonar que el seu arnès no estava lligat a l'ala delta que pilotava el seu instructor de vol.

Chris Gursky, resident de Florida, va compartir a YouTube el passat 26 de novembre el vídeo de la seva primera experiència en un vol tàndem d'ala delta a Interlaken, Suïssa. El va descriure com «una experiència propera a la mort» però de la qual va sortir viu per explicar-ho. Durant l'enlairament, Gursky va ser adonant-se que el seu arnès no estava subjecte a l'ala delta, per la qual cosa es va veure obligat a passar un parell de minuts aferrant-se al planador mentre el pilot que ho controlava tractava de trobar un lloc segur per aterrar.

En les imatges es viuen moments veritablement angoixants, especialment en un punt en què Gursky sembla estar perdent les forces i s'aferra desesperadament a la cama de l'instructor, moment en què la parella fa el seu descens final. L'aterratge va ser una mica precipitat i, donades les circumstàncies, tan sols haver de lamentar una fractura de canell.

Malgrat la seva experiència, Gursky va voler agrair al pilot per la seva rapidesa a l'hora de solucionar l'error: «Si bé el pilot va cometre un error crític en la nostra configuració prèvia al vol en no lligar-me al planador, va fer tot el possible perquè arribés a terra el més ràpid possible agafant el meu arnés i el volant amb una sola mà».