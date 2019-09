«De Mozart al jazz. El poder de la música»: Quan vam deixar de ballar?

La divisió entre la música popular i la música culta vinculada a l'Església va limitar la diversitat rítmica de la música occidental. Fins i tot alguns instruments com els de percussió es van prohibir durant segles en la música culta. Els nacionalismes musicals van reivindicar el retorn a la música popular com a font d'inspiració i obertura rítmica. Michael Praetorius, Liszt, Chopin, Dvorak, Smetana, Béla Bartók, Bohuslav Martinu, Manuel de Falla i Aaron Copland són els compositors que prenem com a exemple en aquest recorregut d'acords i desacords.

Conferència a càrrec de Pilar Subirà, percussionista i divulgadora musical.

HORARIS

Dilluns 7 d'octubre, a les 19 h

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank