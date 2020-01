«Les dones a les avantguardes artístiques»: Anni Albers i les dissenyadores de la Bauhaus

L'any passat, en el 2019, es va celebrar el centenari de la creació de la Bauhaus (1919-1933). El seu ensenyament innovador i l'elenc dels seus docents famosos, com ara Walter Gropius, Mies van der Rohe, Wassily Kandinsky o Paul Klee, l'han convertida en referent per a moltes escoles de disseny. Menys consideració ha tingut, malgrat això, el paper que van desenvolupar les dones en aquesta institució mítica. Anni Albers (Berlín, 1899 - Orange, Connecticut, 1994) és, segurament, la més coneguda de totes, però també es presentaran en aquesta conferència altres dissenyadores de la Bauhaus com Gunta Stölzl, Marianne Brandt o Alma Buscher.

A càrrec de Mercedes Valdivieso, catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida.

HORARIS

Dimarts 11 de febrer, a les 18.30 h

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank