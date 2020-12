De quina manera la història de l'art ha incorporat les emocions en el seu discurs? Com es poden llegir les obres d'art a partir de la seva dimensió afectiva?

"Poètiques de l'emoció" recorre algunes maneres de representar les emocions a partir d'obres d'èpoques i contextos diversos, incidint en peces contemporànies i en les similituds entre diferents gèneres i períodes.

Les emocions són una part fonamental de la nostra experiència i determinen en gran manera les decisions que prenem de manera individual o col·lectiva. El cos és el lloc on es (re)presenten, ja que, a diferència dels sentiments, les emocions pertanyen a un nivell prelingüístic i es manifesten en accions o moviments visibles que es produeixen a la cara, en la veu o a través de conductes i gestos específics, provocades com a resposta a diferents estímuls. La representació d'aquestes manifestacions del cos ha estat motiu recurrent al llarg de la història de l'art: les emocions bàsiques comunes a l'experiència humana —por, pena, ràbia o alegria, entre d'altres— es transformen en emocions estètiques i representades per mitjà de gestos, signes i formes que sobreviuen al llarg del temps.