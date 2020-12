La instal·lació Acrux-Vela-Hamal, 20 està formada per tres paral·lepípedes de colors que dialoguen amb l'espai i que proposen a l'espectador una experiència a través de plans i superposicions de colors vibrants que transcendeixen la bidimensionalitat de la paret expositiva i s'expandeixen per l'espai, qüestionant els límits de la pròpia pintura com a disciplina.

Tot i que ens trobem davant d'una obra abstracta, els tres noms que apareixen al títol fan referència a estrelles o constel·lacions. Una línia imaginària uneix els tres paral·lelepípedes, i alhora els connecta amb les parets de la sala i, fins i tot, amb el nostre propi cos, de manera que ens fa partícips de l'obra en funció d'on decidim situar-nos.

A les seves obres, Rosa Brun (Madrid, 1955) ens convida a explorar l'experiència perceptiva a través de plans i superposicions de colors vibrants que transcendeixen la bidimensionalitat de la paret expositiva i s'expandeixen per l'espai, fet que qüestiona els límits de la mateixa pintura com a disciplina. La importància que prenen la forma i el color a l'obra de Rosa Brun ha portat a relacionar la seva trajectòria amb les variacions geomètriques i les superfícies de color que els artistes minimalistes i de l'abstracció americana van proposar als anys seixanta i setanta.

Aquesta mostra pertany al cicle Accés Directe, dedicat especialment a acostar l'art del nostre temps a l'experiència del públic. Periòdicament, es mostren obres de la Col·lecció "la Caixa" d'Art Contemporani seleccionades especialment per la capacitat que tenen de fer-nos pensar en les relacions que establim amb el context actual.

HORARI:

DE DILLUNS A DIVENDRES, DE 10 A 14 I DE 17 A 20H.

DISSABTES, D'11 A 14 I DE 17 A 20H.

DIUMENGES I FESTIUS, D'11 A 14 H

Més informació