Com faig sorgir l'ordre del caos aparent que regna al meu cap? La narradora i guionista María Zaragoza reflexionarà com ha anat desenvolupant habilitats especials per escriure, prenent com a referència la literatura canònica, el ballet, la vida al bar de la seva família, el cinema o les vivències en general. També parlarà sobre com el resultat de tot això és una literatura basada en la multiplicitat de punts de vista i veus, sense por de la fantasia o el que és incomprensible per l'ésser humà, amant de les paraules fins i tot com a objecte més enllà del símbol, i molt més.

María Zaragoza (Campo de Criptana, 1982), narradora i guionista, ha publicat una dotzena de títols entre novel·les, còmics i llibres de relats, com ara La biblioteca de fuego (2022), guardonada amb el Premi Azorín de Novel·la. També ha estat guardonada amb els premis Ateneo Joven de Sevilla i Ateneo de Valladolid, entre d'altres. Va ser becària de la tercera promoció de la Fundació Antonio Gala per a joves creadors i, el 2011, l'Institut de la Dona de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa va reconèixer el seu treball a favor de la igualtat de gènere. Actualment compagina l'escriptura de guions de cinema amb les seves tasques com a tutora de narrativa i dramatúrgia a la Fundació Antonio Gala de Córdoba. Horaris Dimecres 21 de setembre, a les 18.30 h · Més informació i reserves