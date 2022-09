T'interessa la investigació? En aquest xou gaudirem d'uns convidats molt especials amb qui dialogarem sobre temes científics molt interessants. Recerca amenitzada amb humor i improvisació.

Vine a CaixaForum Girona i gaudeix d'unes microxerrades dinamitzades que et permetran submergir-te en el coneixement científic gràcies a investigadors i investigadores que treballen a prop teu.

T'has demanat mai què fa la investigació per tu?

En el marc de la Nit Europea de la Recerca portem la recerca a escena, amb l'objectiu clar de poder sentir aquesta investigació tan propera com sigui possible. Diferents persones investigadores ens parlaran dels últims reptes que ens toquen de ple en el dia a dia. Passarem per temes relacionats amb el canvi climàtic, l'aigua, la recuperació de CO2, la reactivitat química i la protecció de les plantes i dels microorganismes. Però també de temes més socials relacionats amb el moviment #MeToo o com ens ajuda la intel·ligència artificial.

Activitat recomanada a partir de 16 anys.

HORARIS

Dijous 29 de setembre, de 18 a 20 h

Més informació aquí.