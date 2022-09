En aquesta sessió comptarem amb activistes pel medi ambient per veure com ens podrem adaptar i ser més resilients enfront del canvi climàtic. Quines mesures urgents hauran de prendre els països? Què podem fer com a individus per minimitzar els efectes del canvi climàtic? Com ens podem organitzar perquè les mesures siguin al màxim d'efectives possibles? Aquestes seran algunes de les qüestions que es posaran sobre la taula.

A càrrec de: Alexandra Farbiarz, activista ambiental i membre de la Plataforma per a la Qualitat de l'Aire (PQA). Fernando Fernández, coordinador de Mobilització de Greenpeace Catalunya. Moderat per: Celia Santos, divulgadora científica. HORARI: DIJOUS 20 D'OCTUBRE A LES 18:30H Més informació.