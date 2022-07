Reclosos en una gàbia aquàtica

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) enumera una sèrie d’efectes desastrosos per a la salut física i mental dels cetacis que viuen confinats a un petit espai. «S’han de conformar amb piscines d’entre 3 i 6 metres», quan aquests animals «poden assolir velocitats de 50 km/h en línia recta», assenyala l’entitat. A més, alguns exemplars d’orca viuen en completa solitud, sense la companyia de cap congènere, cosa que succeeix en alguns aquaris del món, una situació que empitjora el seu equilibri psicològic.

D’altra banda, «la dieta d’aquests animals es redueix a unes poques espècies de peixos que, a més, estan congelats». Davant d’aquesta situació, han de rebre complements vitamínics i hidratació per evitar que es posin malalts. I aquest menjar, a més, només el reben si fan l’esforç físic i mental que se’ls exigeix ​​per executar les piruetes i les acrobàcies pròpies de l’espectacle. «El sotmetiment a la voluntat dels seus entrenadors és l’única cosa que manté amb vida» aquests cetacis.

Com a conseqüència de tot això, els animals desenvolupen estereotípies, és a dir, comportaments repetitius sense cap funció fisiològica (nedar en cercles, saltar sempre en un mateix punt, mossegar sortints i barrots, vomitar menjar...), que no són sinó una resposta davant d’una situació permanent d’estrès o ansietat. Tots aquests comportaments són «un signe clar que l’animal no gaudeix de bona salut mental», assenyala la web de la FAADA.

De fet, aquesta forma de vida pot desembocar en agressivitat. S’han produït nombrosos atacs de cetacis captius a persones. «Arreu del món, s’han registrat més de 70 casos d’atacs d’orques als seus entrenadors, quatre dels quals van resultar mortals». Una de les morts més recents va tenir lloc a Tenerife el 2009.

També s’han donat casos d’atacs de dofins a visitants, entrenadors o fins i tot a bussos de manteniment, afegeix l’esmentada entitat.