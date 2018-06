Ultimen un pacte que evitaria que Oriol Pujol fos jutjat amb jurat popular

Les defenses de l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona Josep Tous i de l'empresari Sergi Alsina ultimen un acord amb la Fiscalia Anticorrupció que evitaria que un jurat popular jutgi la presumpta trama corrupta de les ITV, per la qual l'exdiputat de CiU Oriol Pujol afronta penes de presó.

Segons van informar fonts jurídiques, Pujol ja va pactar el mes de juliol passat amb la Fiscalia una condemna de dos anys i mig de presó, en reconèixer que va cobrar comissions d'empresaris afins per utilitzar la seva influència política per afavorir els seus negocis en l'anomenat «cas ITV», en un acord que també van acceptar la seva dona i dos empresaris imputats més. Això no obstant, ni Tous ni Alsina, que tenen obertes d'altres causes en peces separades del «cas ITV», van voler sumar-se a l'acord i van presentar un recurs davant la magistrada presidenta del jurat popular.

La jutge va estimar el mes de desembre passat els recursos i va acordar enviar a judici, amb tribunal popular, els sis imputats en la trama –inclòs Oriol Pujol i la seva dona, Anna Vidal–, perquè el pacte no havia estat rubricat per tots els processats. La situació pot desencallar-se ara, després de les negociacions que han mantingut en les últimes setmanes les defenses de Tous i Alsina, a qui la Fiscalia ofereix una rebaixa a sengles penes de 10 mesos i dos anys de presó –que en principi no implicarien l'ingrés a la presó–, a canvi que admetin els fets i se sumin a la conformitat.

En el seu escrit d'acusació inicial, la Fiscalia demana penes d'un i sis anys, respectivament, per a Tous i Alsina. De prosperar aquest acord, tots els acusats ratificarien les seves penes davant la magistrada presidenta del tribunal popular, sense que calgués la celebració del judici.