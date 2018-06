La població de Catalunya creix gairebé un 1% gràcies a la immigració

Dues noies caminen per un carrer a Girona.

Dues noies caminen per un carrer a Girona. aniol resclosa

Catalunya té un total de 7.488.207 habitants, un 0,63% més que l'any anterior, segons les xifres provisionals de Població a 1 de gener del 2018 de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Catalunya suma 3.823 habitants més, gràcies en part el saldo migratori estranger, que va créixer en gairebé 43.000 habitants.

La població va decréixer durant 2017 a Castella i Lleó, Extremadura, Astúries, Castella-la Manxa, Galícia, Aragó i Cantàbria i a la ciutat autònoma de Melilla i va augmentar a la resta de comunitats autònomes.

Segons les xifres provisionals de l'INE, la població resident a Espanya va créixer el 2017 per segon any consecutiu i es va situar en 46.659.302 habitants, amb un increment de 132.263 persones respecte a l'any anterior.

Els més grans descensos es van registrar a Castella i Lleó (-0,70%) i Extremadura i Astúries (-0,64% en els dos casos), mentre que els més grans increments es van localitzar a Balears (1,36%), Madrid (1,13%) i Canàries (1,03%).

Catalunya i Madrid van ser les dues comunitats de l'Estat on més va pujar la població immigrant l'any 2017, segons les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (Ine). En concret, la llista l'encapçala la Comunitat de Madrid amb 43.771 entrades per sobre de les sortides. A Catalunya, la xifra va ser de 42.990. A partir d'aquí, les xifres disminueixen ostensiblement. A les Illes Canàries el saldo va ser de 20.367 immigracions més que emigracions, al País Valencià 13.568 i a les Balears, 10.804. Totes les comunitats a excepció de Múrcia van presentar un saldo migratori positiu, però a partir de les Balears no n'hi va haver cap que arribés a xifres de cinc dígits. En el cas de Múrcia, la comunitat va registrar 1.005 emigracions més que immigracions.



Madrid, Catalunya i Balears

Pel que fa a les migracions interiors, és a dir, les que es fan dins del mateix Estat, Madrid, Catalunya i les Balears van ser les que van presentar els saldos migratoris més elevats durant el 2017. En l'extrem oposat, Andalusia, Castella i Lleó i Castella - La Manxa van registrar els més negatius.Val a dir que en aquest cas, la diferència de Madrid amb la resta de comunitats estatals és molt pronunciada. Així, l'any 2017 la Comunitat que acull la capital de l'Estat va registrar 16.222 entrades de persones provinents d'altres punts del regne. Catalunya se situa segona de la llista però a molta distància, concretament amb 3.823 entrades. Les Balears en van registrar 3.043.