Detenen una dona per matar la seva sogra a Castellbell i el Vilar

Els Mossos d'Esquadra van detindre a primera hora de la tarda a Castellbell i el Vilar, al Bages, una dona de 49 anys que presumptament hauria matat una altra dona de 81 anys. L'arrestada és de nacionalitat espanyola i veïna del mateix municipi.

Els Mossos van estar alertats a les 15.29 h pel Sistema d'Emergències Mèdiques perquè s'adrecessin a un domicili situat al Camí del Puig, al nucli del Borràs, per una agressió a una dona. Quan els agents van arribar al lloc es van trobar amb el cos sense vida de la víctima, que presentava signes de violència. Tot seguit, una dona que es trobava al lloc dels fets va quedar detinguda com a presumpta autora de l'homicidi. Segons van explicar els veïns, la víctima mortal seria la sogra de l'arrestada i l'hauria mort d'una ganivetada. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central es va fer càrrec de la investigació per aclarir els fets.