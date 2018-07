Alemanya només extradirà Puigdemont per malversació i descarta la rebel·lió

L'Audiència territorial de Schleswig-Holstein ha decidit avui extradir a Espanya l'expresident català Carles Puigdemont per malversació de fons, però no pel delicte de rebel·lió.

El tribunal ha indicat també que no percep inconvenients o impediments a l'extradició de Puigdemont, encara que no apunta dates concretes ni un període en el qual calgui portar a terme aquesta operació, un procés que haurà d'executar la fiscalia.

A més, ha decidit que Puigdemont no entri en presó preventiva, sense escoltar la petició de la fiscalia, ja que "sempre" ha complert les obligacions derivades del seu estat actual de llibertat amb fiança.

El tribunal indica en un comunicat que considera "no admissible" extradir el líder sobiranista per rebel·lió, com havia sol·licitat el jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem espanyol, reiterant els arguments que ja havia exposat prèviament, en els quals apuntava que no es va produir el grau de violència "suficient".

Tampoc admet el delicte de pertorbació de l'ordre públic, que va plantejar també la Justícia espanyola en el cas que no s'admetés finalment el delicte de rebel·lió.

No obstant això, l'Audiència territorial de Schleswig-Holstein sí que considera "admissible" la petició d'extradició per un presumpte delicte de malversació de fons públics en relació amb l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.

L'escrit del tribunal assegura que Puigdemont podria haver tingut una "corresponsabilitat" en decisions que van suposar una càrrega per a les arques públiques, un extrem que, això no obstant, subratlla que caldrà substanciar en un judici a Espanya.

L'Audiència desdenya també els arguments de la defensa del líder sobiranista, que demanava no extradir a Espanya Puigdemont perquè era un perseguit polític i no tindria allà un judici just.

L'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein assegura que té una "confiança il·limitada" que la Justícia espanyola actuarà en aquest cas dins dels estàndards que s'esperen de la "comunitat de valors" i de l'"espai de dret comú" de la Unió Europa.