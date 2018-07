ERC es desmarca de "l'espai de centredreta" que vol recompondre Puigdemont

ERC ha felicitat avui l'expresident Carles Puigdemont pel nou projecte polític que impulsa, destinat, segons ha dit la portaveu republicana Marta Vilalta, "a recompondre l'espai de centre-dreta", i ha descartat que Esquerra pugui integrar-se dins del mateix.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió permanent d'ERC, la portaveu del partit, Marta Vilalta ha desitjat "bona sort" al projecte polític auspiciat per Puigdemont, que es presentarà aquesta tarda en un acte a l'Ateneu Barcelonès i que també impulsen l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez.

Vilalta ha recordat que ERC "és un partit republicà, independentista i d'esquerres", és a dir, no és de centredreta, i sobre el nom elegit per la nova formació, Crida Nacional per la República, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha assegurat a Twitter que el seu partit no és nacionalista.

Tardà, en concret, ha afirmat que "ERC és un partit polític republicà i d'esquerres, i independentista fins a la proclamació de les diferents repúbliques als països Catalans. No és un partit nacionalista. Que cadascun elegeixi allò que més li convingui, convençuts, això no obstant, que tenim molt per compartir amb d'altres republicans".

Segons Marta Vilalta, Catalunya "necessita d'una centredreta forta i potent, i cadascú ha de créixer en el seu espai perquè tots siguem més forts i puguem guanyar la república".

"Si l'objectiu d'aquest nou projecte és recompondre l'espai de centredreta que abans ocupava l'antiga CDC i, al mateix temps, desitja construir la república, estic segura que ens podrem entendre".

La portaveu d'ERC ha puntualitzat, això no obstant, que aquesta entesa ha de produir-se "cadascú actuant des del seu espai polític", ja que Esquerra ja ha descartat també participar en les denominades com a "primàries republicanes" per formar llistes úniques independentistes als grans municipis catalans.

Vilalta ha volgut deixar clar que, encara que l'estratègia d'ERC no passa ni per sumar-se a formacions de centredreta ni tampoc per participar en llistes úniques, "sí que ens sentim interpel·lats en la unitat d'acció en l'objectiu comú de construir la república catalana".

"Estarem atents al naixement del nou projecte", ha explicat la portaveu republicana, que ha confirmat que, encara que a ella no li consta que ERC hagi estat convidada formalment a l'acte de presentació previst per a aquesta nit, sí que hi haurà alguns representants seus "ja que sempre acostumem a anar als actes polítics d'altres formacions".

Sobre l'enquesta que avui publica El Periódico, i que situa ERC com a guanyadora d'unes eleccions catalanes superant tant Ciutadans (Cs) com JxCat, Vilalta ha recalcat que l'important és que "reflecteix que la majoria independentista es manté i es consolida".