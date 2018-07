Per què hauries d'embolicar la clau del cotxe en paper d'alumini

Les claus dels cotxes moderns emeten constantment senyals. Per això, els experts avisen que els lladres d'aquests vehicles poden obtenir una clau sense fil original i utilitzar-la per obrir el cotxe que ells vulguin replicant el codi d'accés.

Per evitar que això passi, la via més senzilla i econòmica és embolicar les claus del cotxe amb paper d'alumini. El director general de l'agència de ciberseguridad GuardKnox Cyber Technologies, Moshe Shlisel, va explicar per a la BBC que mitjançant el paper d'alumini s'origina una cel·la que serveix per evitar que qualsevol pugui gravar les ones electromagnètiques de la clau.

"Estem parlant d'una forma de comunicació a través d'ones electromagnètiques, com la ràdio o la televisió. Pensa en una cançó que constantment s'usi entre una ràdio i un pany que s'obre en escoltar aquesta cançó. Si conec la cançó, puc obrir el teu pany", va comentar Shlisel sobre com els lladres aconsegueixen robar d'aquesta manera els cotxes.

Respecte a la quantitat de robatoris duts a terme amb aquesta tècnica, Shlisel va dir que "aquests incidents succeeixen cada vegada més", ja que "els dispositius que es necessiten per cometre aquests atacs es poden comprar fàcilment a internet i fins a existeixen tutorials en YouTube sobre com fer-ho". També va afegir que "la indústria automotriu està completament al cas d'aquests problemes i busca la manera que sigui impossible que algú pugui replicar la comunicació entre una clau i un vehicle".